Incidente nel cantiere del San Giovanni Bosco: un operaio è grave

Sarebbe in pericolo di vita l'operaio di 65 anni rimasto gravemente ferito dopo una caduta mentre lavorava nell'Ospedale San Giovanni Bosco. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il lavoratore era in una delle sale oggetto di ristrutturazione.

L'uomo, dipendente di una ditta in sub-appalto, sarebbe stato soccorso immediatamente e sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa riportando un trauma cranico. L’area, ora, sarebbe sotto sequestro per consentire agli investigatori e agli ispettori del lavoro di comprendere quali sono le cause dell'incidente.