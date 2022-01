Travolto da un asse di ferro mentre lavora: grave un 27enne

È grave un giovane dipendente di un'azienda alla periferia di Castellammare colpito da un asse di ferro mentre stava lavorando. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso del San Leonardo, per il 27enne la situazione clinica sembra essere critica ed è per questo che i medici hanno predisposto il traferimento allOspedale del Mare di Napoli.

L'incidente sul lavoro, come riporta Il Corrierino, sarebbe avvenuto in un'azienda di metalli a via Ripuaria. Sul posto l'intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini per definire la dinamica dei fatti. Sarebbero diverse le lesioni riportate dal giovane: tutte sarebbero state provocate dal cedimento di un asse da un macchinario, che poi ha travolto il 27enne.