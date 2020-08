Latitante coinvolto in un incidente stradale: scoperto dai vigili

La polizia locale di Napoli ha arrestato un latitante di 53 anni gravato da numerosi precedenti penali. L'uomo è stato scoperto nella serata del 23 agosto quando personale della Unità operativa Vomero è intervenuto in un sinistro stradale a via Napoli-Roma verso Scampia. Una delle persone coinvolte, alla richiesta di esibire i documenti da parte degli agenti, ha dichiarato di non averli. Sul posto i vigili, intenti ad effettuare i rilievi del sinistro coaudiuvati dai colleghi della U.O. Investigativa Centrale, hanno sottoposto il soggetto sprovvisto di documenti ad accertamenti di rito.

Dai controlli effettuati l'uomo è risultato essere ricercato per vari e numerosi precedenti e condanne penali per reati di vario genere (furti con scasso; furti in abitazione; rapine; porto d’armi). Attualmente era inoltre ricercato per una condanna a sei anni di detenzione disposti con recente sentenza della Corte di Appello di Roma. Il personale intervenuto lo ha arrestato e portato nel carcere di Poggioreale.