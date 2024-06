Incidente kayak a Posillipo: indagato noto avvocato napoletano

C'è un indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso per la morte della giovane professionista Cristina Frazzica nel mare di Posillipo. Si tratta di un noto avvocato penalista napoletano, molto stimato per la sua correttezza, serietà e dirittura morale, proprietario di uno dei natanti su cui si era focalizzata l'attenzione degli inquirenti e, in base a quanto si è appreso e ha riportato anche l'agenzia di stampa Ansa, sarebbe proprio la persona che ha prestato soccorso all'amico della 31enne superstite.

Resta da comprendere la dinamica dello scontro tra la barca e il kayak a bordo del quale si trovava Cristina e delle fasi successive. L'avvocato indagato è già stato interrogato dagli inquirenti.