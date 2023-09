Violento scontro tra auto e moto sul corso: c'è un ferito

Un violento incidente si è verificato questa sera ad Arzano su Corso Salvatore D'Amato all'incrocio con via Serrao. Uno scooter, per cause da accertare, avrebbe impattato violentemente contro un'autovettura. La persona a bordo del mezzo a due ruote è stata sbalzata dallo steso ed ha impattato vilentemente sul manto stradale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e una squadra del 118. Al momento non si conoscono le condizioni della persona ferita.