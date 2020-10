Incidente per il cantante neomelodico siculo-napoletano Daniele De Martino: morto lo zio

Un palermitano di 60 anni, Stefano Cardella, è morto in seguito a un incidente avvenuto ieri sera sull'autostrada Palermo-Catania. Ne dà notizia PalermoToday. L'uomo è lo zio di Daniele De Martino, cantante siculo-napoletano, e viaggiava proprio con il nipote (rimasto illeso). Coinvolto nell'incidente anche un furgone, il cui conducente, un 25enne, è in codice rosso all'ospedale di Caltanissetta. "Ciao a tutti. Sì, è vero, Daniele ha avuto un incidente ma state tranquilli, sta bene. La persona che gli stava accanto non ce l’ha fatta. Vi prego, non telefonatemi, vi darò io delle notizie. Grazie a tutti", si legge sulla pagina del cantante De Martino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molto colpito anche Tony Colombo, che con De Martino condivide le origini siciliani e lo stile neomelodico napoletano. "E' una brutta notizia", scrive Tony Colombo. "Era per me un uomo solare, pieno di vita. Un uomo d'oro".



(Tony Colombo - Instagram)