Si ferma la Circum, passeggeri a piedi in galleria (VIDEO)

In prossimità della stazione di Pozzano il treno è uscito dai binari, costringendo gli utenti a camminare sui binari

Disavventura per i passeggeri della Circumvesuviana che questa mattina sono stati costretti a percorrere a piedi un tratto della linea Napoli-Sorrento, camminando sui binari all'interno di una galleria. Nei pressi della stazione di Pozzano, il treno ha deragliato uscendo dai binari. Nessuna conseguenza per l'incolumità degli utenti, a parte un enorme spavento.

Per raggiungere la banchina, quindi, le persone sono scese dal convoglio e hanno percorso un tratto a piedi. Quello che vi proponiamo è un video girato con il cellulare da uno dei malcapitati. Purtroppo, non è la prima volta che gli utenti di Eav sono incappati in incidenti simili, soprattutto negli ultimi tempi. L'azienda ha avviato un'indagine interna, ipotizzando un errore umano.