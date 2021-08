Incidente a Capri: iniziate le operazioni di rimozione del pullman

Presente anche il perito della procura incaricato di stabilire quali siano state le cause dell'incidente

Sono iniziate intorno alle 18 le operazioni di rimozione del pullman a bordo del quale ha perso la vita Emanuele Melillo nel corso di un incidente a Capri. Il mezzo è incastrato lungo la scarpata che costeggia la spiaggia libera di Marina Grande. In particolare è finito tra la parete rocciosa e lo stabilimento le Ondine in quel tragico impatto in cui rimasero feriti anche 15 passeggeri a bordo del mezzo di trasporto pubblico.

Le operazioni sono state affidate ai vigili del fuoco e ai carabinieri aiutati da personale interforze della municipare, guardia costiera, polizia e guardia di finanza. L'intervento è stato osservato anche dal perito nominato dalla procura di Napoli che sarà incaricato di analizzare il luogo dell'impatto e la carcassa del mezzo per provare a capire quali possano essere stati i motivi dell'incidente. Una volta completata l'operazione di rimozione, l'area verrà messa in sicurezza e verrà ripristinata la viabilità ordinaria lungo il tratto interessato.