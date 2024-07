Incidente in mare, barca pirata fugge e non presta soccorso

Collisione in mare, "barca pirata" fugge senza prestare soccorso: tre persone salvate dalla Capitaneria di Porto in provincia di Napoli. Nella serata di ieri, la motovedetta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri è intervenuta in soccorso di tre persone a seguito di una collisione avvenuta tra due imbarcazioni in località Punta Campanella, a Massa Lubrense.

Da una prima ricostruzione dei fatti l'unità sulla quale si trovavano le tre persone soccorse risulterebbe essere stata speronata da una seconda imbarcazione, la quale senza prestare soccorso, si allontanava dal luogo del sinistro. Risultano attualmente in corso gli accertamenti da parte dei militari della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, per la ricostruzione della dinamica e l'attribuzione delle conseguenti responsabilità.