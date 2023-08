Incidente mortale tra barche: indagato per omicidio lo skipper

Deve rispondere di omicidio colposo e naufragio lo skipper di Massa Lubrense al timone del gozzo di nove metri che giovedì scorso ha impattato lo scafo del veliero Tortuga nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana, provocando la morte della turista americana Adrienne Vaughan. A riportarlo è SalernoToday.

E. P. trentenne napoletano, risulta dipendente di una società di noleggio barche di Nerano. In seguito alle ferite riportate si trova all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Alcol e cocaina nel sangue sarebbero stati riscontrati dagli esami tossicologici anche se non sembra chiaro quando avrebbe assunto le sostanze.

Il video dell'impatto, diventato virale nella giornata di venerdì 4 agosto, è impressionante. Alcune persone vengono riprese da un cellulare a bordo del tortuga, una nave di 45 metri utilizzata per eventi turistici nel Golfo di Napoli e dintorni. D'improvviso, l'atmosfera di festa si trasforma in paura. Lo scavo si è scontrato con un piccolo gozzo, guidato da E.P. sul quale viaggiava, come passeggera, Adrienne Vaughan insieme alla sua famiglia, il marito e i due figli. I bambini non hanno riportato ferite, mentre l'uomo se l'è cavata con una lussazione alla spalla. Nulla da fare per la donna, presidente della Bloomsbury Usa (la sussidiaria americana della casa londinese che edita i romanzi di Harry Potter).

Intanto, come spiega Salernotoday, i figlie della Vaughan hanno rischiato di essere affidati ai servizi sociali. L'intervento del consolato americano a Napoli avrebbe garantito la tutela dei due minori e l'assistenza psicologica necessaria. "I bambini sono in albergo perché è arrivato in Italia il nonno. Era stata offerta anche ospitalità in una casa famiglia ma sono state concordate con il padre le modalità di custodia dei due bambini", ha detto stamani all'Ansa il procuratore Giuseppe Borrelli.