La giovane vita di Mery si spezza contro un muro: era in auto con il fidanzato

Lutto a Qualiano per la tragica morte della giovane Mery Conte. La 23enne era in auto con il fidanzato ad Aversa quando, per cause da accertare, il vsicolo si è schiantato contro un muro prima di ribaltarsi. Immediati sono sscattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo della ragazza dalle lamiere; mentre il personale del 118 ne ha solo potuto constatare il decesso.

La notizia della tragedia ha subito raggiunto la cittadina del Napoletano. In tanti in queste ore si stringono al dolore della famiglia della giovane estetista. Tanti i messaggi per lei anche sui social. Un'amica, in particolare, scrive: "Mi rimane solo di pensare le serate i momenti fantastici e le risate fatte insieme Mery Conte riposa in pace amore mio".

Tragedia sulla variante

La tragedia si è consumata poco dopo mezzanotte ad Aversa sulla Variante all'altezza tra via Pietro Nenni e Matilde Serao dove i tre giovani di Qualiano (la coppia di fidanzati e una loro amica) a bordo di una Mini Cooper ne hanno perso il controllo. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo alla 23enne passeggera anteriore, fidanzata del conducente.

Incastrata tra le lamiere

La 23enne è rimasta incastrata tra le lamiere spirando poco dopo. È stata estratta dai vigili del fuoco del distaccamento di Aversa purtroppo già senza vita. Feriti gli altri due occupanti il veicolo che sono stati trasportati presso l'ospedale Moscati di Aversa dai sanitari del 118.

Auto scivolata sull'asfalto viscido

Sul caso sono stati effettuati rilievi da parte della polizia stradale. Da quanto si apprende l'auto, probabilmente per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbe urtato contro un paletto, ribaltandosi e finendo contro il muro. La vittima è stata traslata all'istituto di medicina legale. Il conducente, 22enne, è stato sottoposto agli accertamenti del caso, come da prassi, per verificare le sue condizioni alla guida.