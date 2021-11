Auto si ribalta in autostrada: feriti e traffico paralizzato in direzione Napoli

Quasi 5 chilometri di coda per chi da Nord si muove verso Napoli sull'A1. Come riporta Frosinonetoday, tra Valmontone e Colleferro, nel Lazio, intorno alle 8 un'automobile si è ribaltata e un mezzo pesante è andato in testacoda terminando la corsa sulla cunetta laterale. Poco distante c'è stato anche un secondo incidente che ha visto coinvolti un mezzo pesante, ribaltato, e due auto. Si segnalano alcuni feriti e sul posto è giunta anche un’eliambulamza che è atterrata nel tratto in direzione della Capitale.

