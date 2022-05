Incidente sull'Asse mediano, ci sono feriti. Strada chiusa per ore

Tamponamento con feriti sull'Asse mediano. L'importante arteria di collegamento era chiusa da poco dopo mezzogiorno per un incidente che ha coinvolto due automobili nel territorio di Giugliano, in direzione Lago Patria.

Secondo quanto riportato dall'Anas, l'impatto ha causato il ferimento, pare non grave, di due persone che sono state prontamente soccorse. Il traffico veicolare è stato deviato, causando pesanti rallentamenti alla circolazione. Dopo alcune ore, necessarie per la rimozione dei detriti, i rilievi del caso e e lo spostamento delle vetture coinvolte la strada è stata riaperta al traffico. Non è chiara, al momento, la dinamica che avrebbe portato all'incidente.