Provoca incidente con l'ambulanza e aggredisce i medici

Nuova aggressione a personale sanitario da parte di un uomo. Il fatto è avvenuto domenica scorsa, nel primo pomeriggio, in via Marina. L'uomo ha prima, con una manovra azzardata, causato un incidente tra la sua auto e l'ambulanza, poi ha aggredito sia verbalmente che fisicamente i sanitari. L'episodio è stato riportato da "Nessuno Tocchi Ippocrate".

"Accade oggi pomeriggio alle ore 13.30 a via Marina a Napoli, l’ambulanza 118 percorre la strada in codice giallo con sirena e lampeggianti diretti su incidente auto/moto, improvvisamente un veicolo alle spalle inizia a bussare e a lampeggiare con i fari, successivamente, con una manovra azzardata, suddetto veicolo sorpassa il mezzo di soccorso a sinistra mettendosi avanti e causando un tamponamento! Il conducente dell’auto pirata scende ed inizia ad inveire contro l’equipaggio dapprima verbalmente e poi con strattoni e spintoni.

Tutt’ora non si conosce il motivo di tale gesto. Simulazione di sinistro? Il signore in questione voleva racimolare un gruzzoletto in prossimità del Natale? La polizia indaga! L’equipaggio in queste ora sta provvedendo a formalizzare la denuncia. “Statisticamente in prossimità delle festività natalizie le aggressioni tendono sempre ad aumentare per poi culminare nella notte dell’ultimo dell’anno…..questa di oggi è un Campanello d’allarme…..”