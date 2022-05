Capodichino, in fase di atterraggio aereo sbatte con la coda sulla pista: illesi i passeggeri

Un incidente ha coinvolto un aereo nello scalo partenopeo di Capodichino. È avvenuto lo scorso 6 maggio, ma la vicenda è venuta fuori soltanto in queste ore. Il velivolo, che ha riportato danni ingenti alla fusoliera, era il Boeing 737-800 YR-BMM della compagnia low-cost rumena Blue Air e volava da Bucarest a Napoli (volo OB143).

L'incidente avvenuto, per fortuna senza alcuna conseguenza per i passeggeri a bordo, è quello che viene definito "heavy landing", un atterraggio duro: probabilmente a causa del vento, l'aereo ha urtato con la coda sulla pista.

Il velivolo è stato prontamente messo in sicurezza e portato in manutenzione, con un'indagine in corso su quanto accaduto scattata ad opera dell'Ansv, l'Agenzia nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile italiana, la quale sta passando al vaglio la scatola nera dell'aereo incidentato. Così l'Ansv in una nota ufficiale: "Poiché l’aeromobile ha riportato, in atterraggio, danni strutturali nella parte posteriore, l’evento è stato classificato come incidente. Incolumi le persone a bordo. Un investigatore dell’Ansv è sul luogo dell’evento, per esaminare i danneggiamenti riportati dal velivolo e acquisire i registratori di volo".