Lavori eseguiti male, la strada resta pericolosa: indagati imprenditori e funzionari del Comune

Imprenditori, professionisti e funzionari del Comune di Villaricca sono indagati a vario titolo per i reati di frode in pubbliche forniture, falso ideologico in atto pubblico fidefacente, truffa aggravata ai danni di Ente Pubblico e rifiuto di atti d'ufficio.

La vicenda, della quale si sta occupando la procura di Napoli Nord, riguarda i lavori in II Traversa via Palermo successivi al cedimento dovuto alla presenza nel sottosuolo di una cava. Dalle indagini è emerso che i lavori di risanamento disposti dal Comune, destinati alla risoluzione definitiva della situazione di pericolo, in realtà secondo gli inquirenti non sarebbero riusciti nel loro intento a causa dell'utilizzo di materiali scadenti ("non conformi alle prescrizioni progettuali e dotati di scarsa capacità di costipamento") e per violazioni delle "prescrizioni progettuali relative al monitoraggio dell'area".

I carabinieri di Marano, insieme alla guardia di finanza di Giugliano, hanno eseguito un sequestro preventivo d'urgenza a carico dell'impresa appaltatrice e di alcuni indagati.

Pur a fronte delle criticità, e fornendo un certificato di regolare esecuzione secondo gli inquirenti con false attestazioni su quanto realizzato, l'impresa avrebbe ottenuto la liquidazione delle somme riportate nel contratto siglato, generando quindi "ingiusto profitto in danno del Comune di Villaricca".

Intanto l'area dei lavori è ancora considerata pericolosa, da qui il mancato dissequestro.