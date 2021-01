Maradona, la Procura apre un'inchiesta sulla (futura) statua

La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla futura statua di Diego Armando Maradona all'esterno dello stadio di Fuorigrotta che già porta il suo nome.

L'intento dei magistrati è approfondire in particolar modo la composizione della commissione che selezionerà i migliori progetti. Al momento – per il pool composto dai pm Antonello Ardituro, Stefano Capuano, Luciano D’Angelo e Danilo De Simone – non ci sono indagati e si tratta di un'indagine conoscitiva.

Gli inquirenti sono gli stessi che indagano sui violenti scontri avvenuti lo scorso 22 ottobre in città quando si paventò un nuovo lockdown, scontri che pare avessero anche delle frange della tifoseria organizzata tra i protagonisti. A quanto pare, anche due esponenti della commissione che giudicherà i progetti per la statua del D10S sono legati ad ambienti ultrà. Non ci sono però al momento elementi – è bene chiarirlo – per stabilire un eventuale legame tra le due inchieste di cui sono titolari i medesimi magistrati.

La commissione, voluta dal Comune e improntata alla presenza di "autorevoli esponenti cittadini del settore dell’arte e della cultura, da rappresentanti del mondo dello sport e delle tifoserie" ha tra i suoi componenti anche esperti d’arte, esponenti del mondo museale e dell'università, campioni dello sport, nonché dal figlio del Pibe, Diego Junior. La parola finale sulla statua del campione spetterà comunque ai napoletani, che saranno chiamati a esprimersi attraverso un sondaggio attraverso il quale sceglieranno anche la sua collocazione.

La decisione sui progetti finalisti dovrebbe avvenire per gli inizi di febbraio, e non è chiaro se l'inchiesta porterà o meno ad uno slittamento.