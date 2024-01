Inchiesta Rione Terra: tutti i nomi e i ruoli degli indagati

Racconta uno "spaccato di disinvolto malaffare radicato intorno al Comune di Pozzuoli", l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del tribunale di Napoli, Antonio Baldassarre, nell'ambito dell'inchiesta sull'assegnazione della gestione del Rione Terra di Pozzuoli. Un'inchiesta che si presenta come un vero e proprio terremoto all'interno del Partito democratico stante quello che gli investigatori ritengano sia il ruolo di uno dei suoi rappresentanti storici, Nicola Oddati. Dirigente della Regione Campania è attualmente alla guida dell'Ufficio di Rappresentanza istituzionale della Giunta regionale della Campania e rapporti con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ma sono soprattutto i suoi trascorsi a renderlo un elemento di primo piano dei Dem in Campania.

Il ruolo di Oddati

Oddati è stato assessore comunale a Napoli della giunta guidata dalla sindaca Rosa Russo Iervolino, componente della dirigenza nazionale del Partito democratico e responsabile delle Agorà democratiche del Pd. Da sempre viene considerato un punto di riferimento a Napoli nel partito. Le carte dell'inchiesta raccontano di un suo coinvolgimento con un ruolo ben definito. Polizia e Guardia di finanza ritengono provato il suo ruolo di “fiduciario” dell'imprenditore Salvatore Musella. Secondo gli investigatori, avrebbe avuto il compito di cercare per conto dell'imprenditore concessioni e appalti di opere pubbliche presso amministrazioni locali. All'epoca dei fatti, per ciò che riguarda il Rione Terra, Oddati era componente della direzione nazionale del Pd e i suoi “servigi” venivano pagati da Musella con la "corresponsione periodica di somme di denaro e altre utilità". Nel caso specifico di Pozzuoli, secondo la procura, Oddati si sarebbe adoperato per indirizzare l'aggiudicazione del bando di gara oggetto dell'inchiesta alimentando una "relazione stretta" e "continuamente alimentata da dazioni ed elargizioni quanto mai munifiche".

Figliolia e il rapporto con l'imprenditore Musella

L'altro membro del comitato d'affari ipotizzato dagli investigatori viene considerato Vincenzo Figliolia. Anch'egli finito in carcere come Oddati, era sindaco di Pozzuoli al momento della procedura. Figliolia è ritenuto un altro elemento di spicco di questo patto in ragione del ruolo di primo cittadino ricoperto per tre mandati. La sua prima elezione risale al 2001, quando è stato eletto con il sostegno di una coalizione di centrosinistra, per poi essere rieletto per due mandati consecutivi, prima nel 2012 e poi nel 2017. Dalle carte delle indagini si può ricostruire un rapporto di commistione sempre con l'imprenditore Musella. Un rapporto privilegiato che avrebbe portato alla turbativa della gara per permettere l'aggiudicazione della gestione del bene di indiscusso valore artistico e culturale a favore di Musella. Secondo il Gip, a Figliolia sarebbe toccato il ruolo di garante degli accordi collusivi, anche lui in cambio della promessa di somme di denaro e dell'assunzione di persone a lui gradite all'interno proprio delle società gestite da Musella.

Il terzo elemento del comitato d'affari è il già citato Musella, l'imprenditore a cui sarebbe dovuto andare l'affidamento in concessione della valorizzazione "del bene Antica Rocca denominato Rione Terra" ai fini "della promozione turistico culturale”. L'antica rocca sorge a ridosso del porto e del lungomare, interamente sgombrato a seguito della crisi bradisismica di inizio anni '70 con acquisizione degli immobili al patrimonio del Demanio, di seguito integralmente restaurati e attualmente disabitati. L'intero complesso e i singoli edifici sono affidati alla gestione del Comune di Pozzuoli. Si tratta, sottolinea il gip, "di un lotto di indiscusso pregio artistico e storico-paesaggistico, che per la sua collocazione molto suggestiva, per la struttura degli edifici e il loro ottimo stato di conservazione attuale, si presta a destinazioni turistiche di pregio, oppure a altri impieghi certamente rilevanti e di prestigio". Anche Musella è uno dei quattro finiti in carcere a seguito dell'applicazione dell'ordinanza.

Le mani sul Rione Terra “a ogni costo”

L'ultimo a essere arrestato è l'ex presidente di Enit, Giorgio Palmucci, attualmente vicepresidente di Confindustria Alberghi. La procura di Napoli ipotezza per Palmucci un altro ruolo di primo piano. Secondo i magistrati, toccava a lui trovare società e aziende compiacenti disposte a fare da partner ma che in caso di aggiudicazione avrebbero comunque lasciato in esclusiva a Musella la gestione dei servizi turistico-gastronomici e commerciali. Le indagini sono partite grazie a quello che la procura definisce un importantissimo rinvenimento nell'archivio di Musella durante una perquisizione. Dalle carte emergeva che l'imprenditore voleva mettere le mandi sulla concessione che il Comune avrebbe bandito di lì a poco. L'obiettivo era quello di creato una sorta di “albergo diffuso”, un complesso turistico in varie zone del Rione che sarebbe dovuto diventare un attrattore fondamentale nella zona.

Il gip scrive che Musella voleva aggiudicarsi la concessione “a ogni costo” per poi creare un sistema di attività turistiche e ricreative tutte collegate tra loro e insediate nei luoghi dell'Antica Rocca. Un progetto ambizioso che aveva bisogno di complicità per riuscire a mettere le mani sulla concessione e gestirla attraverso aziende compiacenti. Musella "si era adoperato con ogni mezzo per avvicinare i vertici dell'ente locale comunale e assicurarsene in questo modo la collaborazione". Gli investigatori si sono avvalsi anche di intercettazioni grazie alle quali ritengono di corroborare l'ipotesi della corruzione dei vertici politici e amministrativi e il coinvolgimento degli arrestati. Tutto doveva rientrare “in una logica assolutamente funzionale a far ottenere la concessione alla cordata creata da Musella e, infine, gestire le procedure di gara, il suo sviluppo e i suoi esiti, il tutto sempre nella medesima logica".

Gli altri indagati

I quattro uomini finiti in carcere non sono gli unici destinatari di provvedimenti cautelari presenti nell'ordinanza. Sono, infatti, 11 le persone coinvolte in totale a cui gli investigatori danno un ruolo specifico. Altro elemento coinvolto è, infatti, Gianluca Flaminio, collaboratore di Musella finito agli arresti domiciliari. A lui si sarebbe spesso rivolto Oddati ed era lui “che provvedeva ad adempiere con prontezza alle richieste del politico". Dalle intercettazioni sarebbero emersi numerosi episodi in cui Oddati avrebbe chiesto, e ottenuto, "automobili per il proprio uso personale, di pagare i conti del sarto che gli aveva confezionato degli abiti, di prenotare e pagare i soggiorni in albergo che egli compiva a Napoli anche con la propria compagna e altre utilità simili, comprendenti addirittura i lavori di ristrutturazione dell'appartamento della compagna". Anche un altro collaboratore di Musella è finito agli arresti domiciliari: Salvatore Della Corte. Disposto, invece, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Angelo Tortora, dipendente del Comune di Pozzuoli e collaboratore dell'ex sindaco, Giovanni Bastianelli, ex direttore esecutivo dell'Enit, e Antonio Carrabba, collaboratore di Musella. Obbligo di firma anche per un ex consigliere regionale della Calabria, Sebastiano Romeo, e per un ex assessore comunale di Grottaglia e consigliere provinciale di Taranto, Luciano Santoro. Questi ultimi sarebbero coinvolti in un altro spaccato dell'inchiesta fuori dai confini campani.