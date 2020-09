Formiche all'ospedale San Paolo: 17 indagati

Una nuova inchiesta su un ospedale napoletano sconvolge la sanità pubblica. A finire nel mirino dei magistrati della procura di Napoli sono le condizioni igienico-sanitarie dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Sono stati notificati 17 avvisi di garanzia a vari membri del personale sanitario con le accuse di omissione in atti d'ufficio e falso. L'indagine è affidata al sostituto procuratore Mariella Di Mauro del pool reati contro la pubblica amministrazione diretto dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I magistrati vogliono vederci chiaro sulla serie di denunce con le quali è stata segnalata la presenza di formiche, insetti, sporcizia varia, in diversi reparti dell'ospedale come pediatria, ostetricia e addirittura rianimazione. L'indagine va avanti dal 2018 e l'obiettivo della procura è quello di provare a sentire gli indagati per capire quali fossero le condizioni organizzative all'interno dell'ospedale. Ciò che hanno scoperto i carabinieri del Nas è un quadro piuttosto allarmante delle condizioni in cui versa la struttura pubblica. A fronte di certificazioni che attestavano condizioni impeccabili, ciò che hanno riscontrato i militari nel corso delle ispezioni ha fatto scattare l'allarme convincendo la procura a emettere gli inviti a comparire.