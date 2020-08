Inchiesta Covid Hospital, la Santaniello si difende: “Ho rischiato la salute e adesso arriva l'inchiesta”

Non si è fatta attendere la risposta all'indagine che la vede coinvolta di Roberta Santaniello, dirigente dell'Ufficio di Gabinetto della giunta della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Membra dell'Unità di crisi della Regione per l'emergenza Coronavirus, è stata coinvolta nell'inchiesta sui Covid Hospital modulari che sta travolgendo lo stato maggiore deluchiano. La Santaniello, con un post su Facebook ha dato la sua versione dei fatti.

Il post su Facebook

"In quei giorni una delle cose a cui pensavo sempre era quando avrei rivisto la mia famiglia, i miei nipoti. le mie giornate cominciavano alle sette finivano alle 23 per assolvere al compito affidatomi. Tutto, rischiando la salute, mentre il mondo era chiuso, per aiutare a superare la più grande emergenza dei nostri tempi e per dare ai cittadini ciò di cui avevano bisogno nel più breve tempo possibile. Oggi la magistratura indaga e ho piena fiducia nel loro lavoro. Tutto si chiarirà come dovuto, sono serena, tranquilla e continuo a lavorare a testa bassa come sempre".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dichiarazione del suo legale

Le ha fatto eco il suo legale Raffaele Bizzarro con una dichiarazione all'Adnkronos. "La mia assistita non è la 'regista' della gara d'appalto come è stato riportato da alcune testate giornalistiche. In questo momento è serena e tranquilla ma ovviamente amareggiata. Non ha concorso in alcuna decisione amministrativa perché faceva parte dell'Unità di crisi regionale, composta da molte persone".