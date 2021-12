In auto con una pistola carica: incensurato in manette

A Napoli, nel quartiere Piscinola, i carabinieri della stazione di Marianella hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 31enne incensurato di Pianura. I militari hanno notato due uomini a bordo di una utilitaria a via Napoli e gli hanno intimato di fermarsi: l'autista non ha accettato l'invito, tentando di fuggire ma è riuscito a farlo solo per pochi metri prima di essere fermato. A perquisizione avvenuta, l'autista 31enne è stato trovato in possesso di una pistola beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e pronta a sparare con otto colpi nel caricatore.

Inoltre è stata trovata e sequestrata una mazza, come quelle da baseball, lunga 40 centimetri. Il passeggero, 29enne ed anche lui è incensurato, è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente: nelle sue tasche è stata trovata una dose di marijuana. L'arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio. La pistola sequestrata sarà sottoposta ai rilievi balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.