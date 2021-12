Dal degrado alle fiamme: incendio nella Villa Comunale. Manfredi: "Danni circoscritti"

Fiamme alte, fumo, scintille. È l'inquietante spettacolo dato stasera dala Villa Comunale di Napoli dove a partire dalle 18.45 diverse palme e sterpaglie sono andate in fiamme.

Un primo video del rogo è stato postato sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, poi col passare dei minuti se ne sono affacciati altri, altrettanto inquietanti. L'incendio è scoppiato nei pressi dell'ingresso di piazza Vittoria, a pochi passi dalle cancellate.

Le cause al momento non sono note, ma le prime ipotesi vogliono il rogo causato dall'esplosione di alcuni fuochi d'artificio da parte di ragazzi subito dileguatisi. Sul posto ci sono le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento l'incendio prima che si propagasse ulteriormente.

"È incredibile che il poco verde cittadino invece di essere tutelato venga devastato in questo modo", è stato il commento, in una nota congiunta, del consigliere di Europa Verde in Campania Francesco Emilio Borrelli, e di quelli del Sole che Ride alla Municipalità I Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.

Il sindaco Gaetano Manfredi, con l'assessore al Verde Vincenzo Santagada, si sono recati sul posto.

Lo stato di abbandono della Villa Comunale

La Villa si trova oramai da tempo in condizioni di particolare degrado, e l'incendio ha reso per quanto possibile ancora più desolante un'area che pure dovrebbe essere ed è stato uno dei fiori all'occhiello della città.

Poche settimane fa abbiamo intervistato a proposito dello stato di abbandono in cui versa il verde cittadino Roberto Braibanti, biodiversity manager e presidente di Gea-Ets, da anni in prima linea perché si restituisca dignità e sicurezza agli alberi in città.

A proposito delle condizioni proprio della Villa Comunale, le sue parole erano state queste: "La Villa Comunale all'abbandono ha visto coniugarsi altri problemi. Innanzitutto quello del passaggio della Linea 6, che ha fatto deviare le falde acquifere e portato gli alberi a poter raccogliere meno acqua. Poi c'è il problema del mare che sale, con l'acqua marina che arriva più facilmente all'interno della terra ferma facendo pescare le radici in acqua salata o salmastra". Di conseguenza gli alberi sono secchi e in difficoltà, fatto che certamente può aver favorito il propagarsi delle fiamme nel rogo di stasera.