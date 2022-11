Questa notte verso le 2 a Caivano i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti al corso Umberto I per un incendio.

Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme, poi domate dai vigili del fuoco, hanno danneggiato una struttura in legno, l’ex casa dell’acqua, all’interno della villetta comunale.

Sono in corso indagini da parte dei militari.