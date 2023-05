Da circa mezz’ora è in corso un incendio in un appartamento al civico 51 di Viale Maria Cristina di Savoia. I carabinieri della compagnia Centro sono sul posto. All’opera i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non risultano feriti o intossicati. Ancora ignote le cause dell’incendio.

Seguiranno aggiornamenti.