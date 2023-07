Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Vincenzo de Giaxa 2 per un incendio.

Per cause verosimilmente accidentali, si era sviluppato un rogo in un’abitazione disabitata al quarto piano della palazzina.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno devastato l'intero appartamento. Non ci sono feriti o persone evacuate.