Via Toledo, fiamme alte nella notte: a fuoco uno scooter

Di giorno via dello shopping e dei flussi turistici, di notte luogo di degrado. È il particolare destino di via Toledo, dove anche la scorsa notte si è verificato un episodio (quasi certamente) criminale: intorno alle 3 è scoppiato un incendio, con uno scooter parcheggiato che è stato divorato dalle fiamme.

L'episodio è avvenuto in via Toledo 12 dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti intorno alle 3.

Il ciclomotore, un Piaggio Medley, ha preso fuoco per ragioni in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine: i carabinieri stanno acquisendo le immagini dei numerosi sistemi di videosorveglianza installati in zona.