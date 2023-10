Rogo in un appartamento del Vomero, due donne salvate dai vigili del fuoco

Momenti concitati nel tardo pomeriggio di oggi al Vomero. In via Suarez un appartamento al primo piano di un edificio è andato in fiamme. L'incendio, secondo quanto si apprende, sarebbe divampato in cucina.

La casa è andata completamente distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti traendo in salvo un'anziana signora e la sua badante. Non è chiaro se nell'appartamento ci fosse anche il figlio dell'anziana, e quindi le sue eventuali condizioni.