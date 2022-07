Questa notte carabinieri di Barra e vigili del fuoco sono intervenuti in Via Stadera altezza civico 84 per un veicolo in fiamme. Si tratta di una Peugeot 208 intestata ad una donna incensurata di Casoria. L’auto era in un cortile ed è andata completamente distrutta.

Le fiamme hanno danneggiato anche un secondo veicolo.

Indagini in corso dei Carabinieri per chiarire dinamica