Grosso incendio in una abitazione di via Santa Lucia a pochi metri dalla sede della Regione Campania e dal lungomare di via Partenope. Da chiarire le dinamiche.

Sul posto polizia e vigili del fuoco, impegnati, questi ultimi con tre squadre.

Le fiamme sono state precedute da alcune esplosioni come denunciato dai residenti preoccupati per quanto accaduto.