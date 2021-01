Incendio in via Ponte dei Francesi: evacuato un palazzo

Maxi incendio in uno stabile di via Ponte dei Francesi questa mattina. Le fiamme hanno avvolto due appartamenti e si è resa necessaria l'evacuazione dell'interno edificio per ragioni di sicurezza.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del reggimento Campania. Lo stabile è abitato anche da persone anziane, ma non ci sono stati feriti.