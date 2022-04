Incendio in un appartamento, le fiamme potrebbero essere state causate da un monopattino in carica

Questa notte ad Afragola verso le 2 i Carabinieri sono intervenuti in via Giuseppe Mazzini numero 27 per un incendio in un appartamento. Dai primi accertamenti, ancora da verificare e confermare, pare che le fiamme siano dovute al malfunzionamento della batteria di un monopattino che era in carica.

Fiamme domate dai vigili del fuoco. I residenti sono in buone condizioni di salute.