Incendio in via Marina, in fiamme i locali di un'attività commerciale

Un incendio si è sviluppato all'interno dei locali di un'attività commerciale posta su via Marina, nei pressi della rotonda all'incrocio con corso Arnaldo Lucci. Sul posto sono intervenute due camionette dei vigili del fuoco. La nube nera è ben visibile anche da notevole distanza. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornamento ore 10:00. L'incendio è scoppiato in una officina meccanica, chiusa da qualche giorno per ferie. Paura tra i residenti che hanno temuto potesse scoppiare qualche serbatoio tra eventuali veicoli stipati all'interno dell'officina. I Vigili hanno in pochi minuti circoscritto l'incendio e poi domato le fiamme. Sul posto anche la Polizia Locale.