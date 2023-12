Incendio in piazza minaccia i negozi: i commercianti intervengono prima dei pompieri

Paura nel tardo pomeriggio di ieri in via Gino Alfani a Torre Annunziata. Come segnalato da alcuni utenti del gruppo Facebook “Segnaliamo cosa (non) va a Torre Annunziata” in zona si è sviluppato un pericoloso incendio.

Pare che ad andare in fiamme sia stata un'auto, il cui rogo ha minacciato i negozi vicini. I commercianti sono intervenuti con gli estintori che avevano nei loro locali, con i vigili del fuoco che causa traffico (e necessità di arrivare da Castellammare) non sono riusciti a recarsi immediatamente sul posto.

Pare alla fine non si siano verificati danni di particolare gravità.