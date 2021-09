Incendio in via de Roberto. Il Comune: "Restate chiusi in casa"

Ieri sera intorno alle ore 22.00 si è sviluppato un vasto incendio in via de Roberto e il vento ha spinto il fumo verso via Poggioreale. Sul posto sono arrivati immediatamente squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per tutta la notte e tutt'ora sono nella zona interessata polizia di stato, polizia municipale oltre ai tecnici Arpac.

"L'incendio è ancora in corso e non si segnalano, ad ora, concentrazioni inquinanti elevate che possono essere correlate all'incendio - si legge in una nota del Comune di Napoli - L’amministrazione comunale, comunque, per la presenza di fumi e di forti odori, consiglia alla popolazione di tenere chiuse le finestre di casa e di limitare le uscite solo per necessità"

Sull'episodio si è espresso Patrizio Gragnano, attivista e candidato presidente della sesta Muncipalità per la lista Per Napoli con Bassolino: "Putroppo esistono ad est troppe aree abbandonate a se stesse e non esiste alcun sistema di controllo per gli sversamenti che avvengono ovunque. Via De Roberto poi è la periferia nella periferia, naturalmente duputata allo sversamento di ogni schifezza é stata buona in questi anni solo come set cinematografico per la serie Gomorra. I candidati sindaci dicano subito come collocheranno nelle loro agende questa vicenda che riguarda tutta la cittá. Ritengo che subito vada creata una cabina di regia per l emergenza ambientale e si lavori ad un sistema integrato di video sorveglianza e potenziamento delle isole ecologiche legali anche creando un sistema di incentivi per imprese e piccoli privati che premi lo smaltimento legale dei rifiuti speciali. É evidente infatti che uno dei problemi é l'alto costo dello smaltimento che di fatto viene pagato dalla salute dei cittadini".