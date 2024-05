Incendio in un appartamento: ferita un donna, morti due gattini

Forse una sigaretta accesa. Poi una fiammata e l'incendio si è propagato nel giro di pochi minuti nell'appartamento dove viveva una donna anziana. Il panico, il fumo denso e il fuggi fuggi nel palazzo al civico 68 di via Caravaggio a Napoli. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti questa mattina a Napoli.

Un incendio, poi domato dai vigili del fuoco, che poteva provocare conseguenze molto più gravi di quanto ne siano state accertate. Due gli intossicati e una donna con una frattura al braccio, che nel tentativo di scappare, ha perso l'equilibrio. Per l'incendio sono morti anche due gattini. Per precauzione tutto lo stabile è stato evacuato in attesa di accertamenti sulla stabilità che non dovrebbe essere compromessa.