Incendio nel Vesuviano, altissima colonna di fumo: capannone divorato dalle fiamme

Uno spaventoso incendio è scoppiato ieri sera a Ottaviano. È verso le 23.30 che i carabinieri sono intervenuti in via Caracelli dove, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo aveva danneggiato gravemente un capannone di circa 50 metri quadrati adibito a deposito. e una vettura parcheggiata nei pressi.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. In corso indagini, da parte dei carabinieri della stazione di Ottaviano e dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, per chiarire un'eventuale natura dolosa dell'incendio. A riportare la notizia, Il Mattino.