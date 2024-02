Incendio al Vomero.

Molto fumo per un rogo che è divampato - per cause da accertare - su un balcone di un appartamento in via Bernini altezza Torrione San Martino.

Sul posto si sono diretti vigili del fuoco e polizia municipale.

L'incendio è stato subito spento, con nessuna conseguenza per cose e persone.