Vasto incendio blocca strada all'Arenella: ragazza miracolosamente illesa

Per cause da accertare un'auto ha preso fuoco poco dopo le 8.00 di stamane in via Bernardo Cavallino, nel quartiere Arenella. Le fiamme, altissime, hanno generato un fumo denso e nero.

Secondo quanto riferisce a NapoliToday il presidente dell'Associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti e come confermano i Vigili del fuoco, non ci sarebbero feriti e una ragazza sarebbe miracolosamente scampata all'incendio.

Due i mezzi dei Vigili del Fuoco impegnati a domare le fiamme.