Accusato di aver incendiato la Venere degli Stracci, Simone Isaia condannato a 4 anni di carcere

Quattro anni di reclusione e 4mila euro di multa. È la pena inflitta a Simone Isaia, il senzatetto di 32 anni che avrebbe incendiato lo scorso 12 luglio la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto al tempo esposta da due settimane circa in piazza Municipio.

La sentenza, del Giudice per le udienze preliminari, è giunta al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, e che quindi prevede lo sconto di un terzo della pena (sarebbe stata di sei anni). Il Gup Linda Comella ha confermato appieno la richiesta della procura, riconoscendo l'imputato colpevole di incendio e distruzione di beni culturali.

Isaia dopo un primo momento in cui era stato recluso in carcere si trova ora ai domiciliari in una comunità di Salerno. L'artista e il Comune di Napoli non si sono costituiti parte civile.

L'opera, ufficialmente trattata come ignifuga, bruciò per intero in pochi minuti e, secondo l'accusa, Isaia per darle fuoco avrebbe usato semplicemente un accendino.

“Ricorreremo in appello”

L’avvocato della difesa Carla Maruzzelli ha annunciato che presenterà ricorso in Appello. Sostiene che manca la prova dell'innesco dell'incendio.

La condanna, così come la pesante pena inflitta, stanno facendo molto discutere in queste ore. Simone Isaia ha problemi psichici, e il suo caso è stato preso a cuore da numerose istituzioni. La Iod Edizioni assieme alla Pastorale Carceraria della Chiesa di Napoli, a Liberi di Volare, Chiesa Evangelica Libera di Casalnuovo, United Colors of Naples e Tribunale 138 ha proposto un appello con numerosissimi firmatari perché al 32enne possano essere fornite cure e non venga sottoposto a detenzione.