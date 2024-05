Scampia, fumo nero alto decine di metri: una Vela va in fiamme

Un rogo è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Scampia, dove per cause ancora da accertare un edificio del complesso delle Vele è andato in fiamme.

Sul luogo si sono immediatamente recati diversi mezzi dei vigili del fuoco. L'incendio ha innalzato una pesante nube di fumo nero che ha avvolto la zona e che è apparsa immediatamente visibile anche a grande distanza.

Non è al momento noto se ci siano o meno feriti, né è chiara la portata dei danni.