Incendio nella nuova sede di Nennella: le possibili cause del rogo - VIDEO

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi nella nuova sede della trattoria "da Nennella" a piazza Carità. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e avviato i rilievi del caso per chiarire l'esatta dinamica dell'evento.

"Colpa di una friggitrice"

Intanto l'inaugurazione, prevista per domani, è stata rinviata di alcuni giorni. Dopo il rogo, Ciro Vitiello ha dichiarato: "E' stata una sciocchezza. Una delle nuove friggitrici non ha staccato il termostato e quindi l'olio ha preso fuoco. L'olio bruciato ha portato una grossa nuvola nera nel locale che va ripitturato. Abbiamo subito spento le fiamme con gli estintori e nessuno si è fatto male".

La nota trattoria, ricordiamo, ha lasciato la storica sede dei Quartieri Spagnoli per trasferirsi in un locale più ampio, che permette l'accoglienza di un maggior numero di persone. Dopo la lunga attesa per i lavori, era stata annunciata la data di apertura fissata per domani, ma il rogo di questa sera - inevitabilmente - porta ad uno slittamento.