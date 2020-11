Ischia, incendio a bordo di un traghetto Medmar: membro dell'equipaggio in ospedale

Un incendio si è sviluppato in serata sulla nave traghetto Quirino della Medmar ormeggiata a Ischia, provocando una intensa colonna di fumo nero, visibile a distanza. Le cause sono ancora da accertare. A bordo due componenti dell'equipaggio, che hanno provato - riporta Repubblica - a spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri. Un'ora dopo lo scoppio l'incendio è stato domato. Un componente dell'equipaggio è stato trasportato in ospedale dopo aver riportato un'intossicazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.