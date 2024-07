Fiamme nella 'bidonville' delle Torri Aragonesi|VIDEO

Intorno a mezzogiorno di domenica 14 luglio si è sviluppato un incendio nell'area della bidonville dei senza fissa dimora proprio sotto le reti d'acciaio posizionate dall'amministrazione comunale nel fossato delle antiche Torri Aragonesi.

Per fortuna non si segnalano vittime o feriti ma il fumo denso ha reso l'aria irrespirabile per i residenti e i turisti che si trovano sul posto. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno limitato i danni impedendo alle fiamme di propagarsi lungo l'intero fossato strapieno di rifiuti di ogni genere.

(Video di Alfredo Di Domenico)