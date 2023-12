A Torre del Greco incendio doloso nella serata di ieri di una Fiat Punto in un parco situato in zona Santa Maria La Bruna. L' auto è intestata a una donna. Non ci sono danni a persone né a cose.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e trovato carte incendiate all'interno dell'auto. Indagini in corso da parte del commissariato di Polizia per risalire ai colpevoli del raid.