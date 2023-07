Notte di fuoco nel napoletano: in fiamme un'auto, un traliccio e una cabina elettrica

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti nel corso della notte in via del Lavoro per un'autovettura in fiamme. L'auto è intestata ad una incensurata del posto.

In fiamme anche un traliccio e una cabina Enel. L'incendio è stato estinto dai vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti.

I militari indagano per chiarire la dinamica e la matrice dell'accaduto.