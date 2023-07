Incendio a Torre Annunziata, fumo sull'autostrada |VIDEO

Fumo sull'A3 Napoli-Salerno. All'altezza dell'uscita di Torre Annunziata Nord, a pochi metri della carreggiata autostradale, è esploso un incendio. Ce lo segnala con un video un lettore di NapoliToday. Ignote le cause e le dimensioni del rogo. La polizia municipale del Comune vesuviano non ha ricevuto alcuna segnalazione. Intanto, il fumo sta invadendo la carreggiata, soprattutto in direzione Salerno, creando non pochi disagi alla circolazione.