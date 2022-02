A fuoco un terreno ad Afragola: si indaga

Un incendio è divampato ieri sera in un terreno coltivato di circa quattro ettari ad Afragola, in provincia di Napoli. Le fiamme, poi domate dai vigili del fuoco, hanno avvolto anche alcuni teli utilizzati come copertura delle serre e l'impianto di irrigazione.

Non si registrano feriti. Sono ancora in accertamento le cause dell'incendio. Sul posto, in via Cinque Vie, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Caivano che hanno avviato le indagini.