Fumo e principio di incendio, vigili del fuoco nel supermercato

Principio di incendio ieri sera intorno alle ore 21.00 nel Sole 365 di via Lepanto, che era chiuso in quel momento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Diversi i residenti che hanno assistito dall'esterno ai controlli dei pompieri nel supermercato, come si può notare sul gruppo Facebook "Sei di Fuorigrotta se".

La situazione è tornata subito però alla normalità, dopo che i vigili del fuoco hanno appurato che l'origine del fumo era dovuto ad un problema all'impianto elettrico.