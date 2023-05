Topi nelle case dopo l'incendio del supermarket |VIDEO

Sono arrivati fin dentro le abitazioni i topi attirati dai resti di cibo custoditi in quello che resta di un supermercato di via colonnello Lahalle, a Napoli, dopo l'incendio del 23 dicembre 2022. Questa mattina, un gruppo di residenti riuniti nel Comitato Lahalle-Arenaccia-Palmieri.

La situazione è resa ancora più complicata dal sequestro dei locali da parte della magistratura che sta indagando sulle cause del rogo. Purtroppo all'interno dei locali chiusi 5 mesi ci sono ancora stock di alimenti deperibili che attirano decine di ratti. Con il caldo, anche il tanfo sta aumentando rendendo difficile la vita quotidiana ai residenti.

Il comitato chiede un deroga al sequestro per liberare i locali dal cibo, eliminando il principale elemento di attrattiva per i topi che settimana dopo settimana si stanno facendo sempre più intraprendenti ed è già capitato in diverse occasioni che i cittadini se li siano trovati in casa.