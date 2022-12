Sfrattati dopo l'incendio: nove famiglie ancora in strada

Per loro non sarà un Natale da ricordare. Fuori casa dalla notte tra il 23 e il 24 dicembre, quando un incendio ha devastato il supermercato Sigma di via Colonnello Lahalle, interessando anche tre stabili della zona. Nove famiglie sono state evacuate e sono state sistemate in albergo, con l'aiuto della Quarta Municipalità e del Comune di Napoli, oppure da parenti.

Chi è rimasto in casa, fino a oggi non ha ancora ottenuto il riallaccio di acqua e gas. Notevoli i disagi per i cittadini che starebbero preparando un sit-in di protesta per chiedere ai tecnici di accelerera i lavori di analisi e messa in sicurezza degli stabili. Sono ancora in corso le indagini per stabilire i motivi dell'incendio.